لمناسبة ​عيد الميلاد​ خصّ ​الأب بشارة ايليا الأنطوني​ "​الخليج 365​" ب​فيديو​ كليب لترنيمة من تأليفه وغناء جيسي جليلاتي وغرافيكس سارة خوري. وحملت الترنيمة عنوان "نجمة حب".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترنيمة للأب بشارة ايليا الأنطوني خصّ بها "النشرة" بمناسبة الأعياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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