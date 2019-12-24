عراجي: لجنة الصحة طلبت موعدا من حاكمية مصرف لبنان للبحث بموضوع المستلمزات الطبية

وافقت لجنة الصحة على ابرام معاهدة بين وزاة الصحة والبيئة في العراق ووزاة الصحة اللبنانية للتعاون في المجال الصحي. وقد وافقت اللجنة أيضا على اقترح قانون يتعلق بحماية القاصرين من تناول المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة.
واشار رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي الى أن اللجنة طلبت موعدا من حاكمية مصرف لبنان للبحث بموضوع المستلمزات الطبية، الا أنه لم يتم تحديد موعد لنا حتى الساعة، متمنيا فتح اعتماد لهذا الموضوع لأنه يمكن أن يضر في موضوع القطاع الطبي.
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