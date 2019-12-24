اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "هناك عدوانين كونيين همجيين على ​سوريا​ و​اليمن​ وجيشين وشعبين بطلين يقاومان ويسطران إنجازات صنو المعجزات، وفي المكانين يتدخل العدو الصهيوني كجزء من ​منظومة​ العدوان المدان. ​الشام​ الرب حاميها، واليمن ​أنصار الله​ فيها. كل ​المحبة​ والدعم للبلدين اللذين باركهما الرسول. بارك الله بيمننا وشامنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: عدوانان كونيان همجيان على سوريا واليمن وجيشان وشعبان بطلان يقاومان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.