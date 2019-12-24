اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى "جراءات بحق مقربين ووزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال بجرم التهرب الضريبي ومنافع غير قانونية، وإلقاء الحجز على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية والعائلية، ‏وإلزامهم بإعادة ​الأموال المنهوبة​ للدولة، ‏هو خبر صحيح اليوم، ‏لكن ليس في ​لبنان​، ‏بل في ​سوريا​ ‏متى عندنا؟ لما بيبطل حاميها حراميها".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: اجراءات بحق رجال اعمال بجرم التهرب الضريبي في سوريا متى في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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