حبشي: هل سيمنح ديوان المحاسبة اوجيرو صك غفران غير مستحق؟

لفت النائب ​أنطوان حبشي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​أوجيرو​ أنفقت طيلة عام 2019 ما تبقى من أموالها للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لصالح ​وزارة الاتصالات​ خارج أي عقد موقع مع الوزارة. أوجيرو تستدرك نفسها محاولة الحصول على موافقة ​ديوان المحاسبة​ على عقد في أواخر العام 2019. هل سيمنحها قضاة ديوان المحاسبة صك غفران غير مستحق؟".

وأضاف: "في ظل ما يحكى عن تمديد عقدي ​الخلوي​ لا بد من التأكيد على أنه لا يحق لوزير الاتصالات اتخاذ هكذا قرار الذي يعود حصرا ل​مجلس الوزراء​، ولا خوف من الفراغ إذ يمكن للدولة أن تتولى تسيير هذا المرفق العام وهو الأمر الذي سبق وحصل في السابق"..