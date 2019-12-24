إلتقى وفد من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان برئاسة مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشاريه لشؤون ​الامم المتحدة​ في جنيف السفير ​هيثم ابو سعيد​ ​رئيس الجمهورية​ اللبنانية السابق العماد ​إميل لحود​ في مكتبة ب​اليرزة​. ووضع السفير ابو سعيد، لحود بمجريات ​المحكمة الجنائية الدولية​ الخاصة بإنتهاكات ​إسرائيل​ ضد ​الفلسطينيين​ في غزة وآلية المحكمة وبعض النقاط التي ستعتمدها في المحاكمة من أجل تأكيد على أحقية العيش الكريم وتطبيق صحيح وإخترام للشرعة الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو سعيد بحث مع لحود بقرارات المحكمة الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.