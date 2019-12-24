النشرة: تدابير امنية للجيش وقوى الامن حول الكنائس والاديرة بمناسبة عيد الميلاد

بدأت الاحتفالات والاستعدات الميلادية في مناطق ​الجنوب​ يرافقها تدابير امنية للجيش و​قوى الامن الداخلي​ حول الكنائس والاديرة. وافاد مصدر امني جنوبي لـ "​الخليج 365​" بان هذه التدابير الامنية تأخذ اشكالا متعددة وتنطلق مع ساعة الصفر مساء اليوم حيث ستنتشر وحدات من ​الجيش​ وقوى الامن الداخلي حول الكنائس لحفظ الامن والاستقرار حيث ستقام قداديس منتصف الليل، وتمتد الى يوم العيد غدا على ان تتواصل لنهاية ​السنة​ حيث تقام الصلوات والقداديس.

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