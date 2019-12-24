اندلاع حريق في خيمة للنازحين السوريين في خراج بلدة ابل السقي

شب حريق في خيمة مخصصة للمؤونة وجزء من خيمة أخرى مأهولة في مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين في خراج بلدة ابل السقي قضاء مرجعيون، وقد عمل عدد من سكان المخيم على اخمادها واقتصرت الاضرار على الماديات.

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