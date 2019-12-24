بري: ليستولد اللبنانيون من وحي ولادة المخلص قيم الوحدة والمحبة والخلاص للوطن

هنأ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اللبنانيين عموما و​الطوائف​ المسيحية خصوصا ب​الميلاد​ المجيد، آملا ان يستولد ​اللبنانيون​ من وحي ولادة المخلص قيم الوحدة و​المحبة​ والخلاص للوطن من ازماته والعبور به نحو شاطئ الامان والاستقرار.

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