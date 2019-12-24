عبد العال يهدى نجل النائب الراحل أحمد شرموخ درع البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - بمكتبه - نجل النائب الراحل أحمد شرموخ عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة مركز ملوي في حضور نواب محافظة المنيا. وقد أهدى الدكتور عبد العال درع مجلس النواب لنجل النائب الراحل، تقديراً لجهود النائب خلال الفصل التشريعى الحالى. Advertisements كان النائب شرموخ قد وافته المنية يوم الأحد 8 ديسمبر بعد صراع مع المرض، وأعلن الدكتور علي عبد العال خلال جلسة الثلاثاء 10 ديسمبر خلو مقعد الدائرة بعد أن استعرض الخطاب الوارد من وزير الداخلية لإخطار المجلس بوفاة النائب.

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