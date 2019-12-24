شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يهدى نجل النائب الراحل أحمد شرموخ درع البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
وقد أهدى الدكتور عبد العال درع مجلس النواب لنجل النائب الراحل، تقديراً لجهود النائب خلال الفصل التشريعى الحالى.
كان النائب شرموخ قد وافته المنية يوم الأحد 8 ديسمبر بعد صراع مع المرض، وأعلن الدكتور علي عبد العال خلال جلسة الثلاثاء 10 ديسمبر خلو مقعد الدائرة بعد أن استعرض الخطاب الوارد من وزير الداخلية لإخطار المجلس بوفاة النائب.
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