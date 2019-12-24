لجنة النموذج التنموي تبدأ جلسات الاستماع الأسبوع المقبل وتضع ميثاقا أخلاقيا لأعضائها

بعد أسبوع من أول اجتماع لها، أعلنت اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، اليوم الثلاثاء، خطوات عملها الجديدة.

وقالت اللجنة إنه، ابتداءً من 2 من شهر يناير المقبل، تبدأ في الاستماع للمؤسسات، والقوى الحية للأمة.

وأضافت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنها وضعت ميثاقا أخلاقيا، يتضمن مجموعة من القواعد المتعلقة بطريقة اشتغالها، والتزامات أعضائها.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.

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يشار إلى أنه في الأيام الأولى لانطلاق عمل اللجنة الخاصة بإعداد نموذج تنموي جديد، بدأت طريقة الاشتغال، وبرنامج الشهور الستة المتبقية للخبراء الـ35، ورئيسهم، شكيب بنموسى، في التشكل.

ومن بين الأدوات، التي ستعتمدها لجنة بنموسى في إعداد تصورها الجديد، عقد لقاءات حوارية كبرى في بعض الجهات، حيث رجحت مصادر موثوقة أن تنظم اللجنة 6 لقاءات جهوية، خارج محور الرباط – الدار البيضاء، حيث سيجري الإنصات إلى الفاعلين المدنيين و«حتى السياسيين إن شاؤوا الحضور».

وتعيد تجربة شكيب بنموسى إلى الأذهان، عملية مماثلة كان قد قام بها على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جهات الصحراء، أثناء تحضير النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم.