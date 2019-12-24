ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.. الرباح: 85٪؜ من المغاربة لا يتجاوزون الشطر الأول والثاني

نفى عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء لسكان القرى في المغرب.

وقال المسؤول الحكومي، مساء الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إن المكتب الوطني للكهرباء يضم أزيد من 6 ملايين زبون.

وأوضح الرباح، أن 85 في المائة منهم لا يتجاوزون الشطر الأول والثاني، و15 في المائة هي التي تدخل في الأشطر الأخرى، وهي عبارة عن مصانع، وأشخاص ميسورين.

وشدد الوزير على عدم ارتفاع أسعار الكهرباء، وقال: “أتحمل مسؤولية كلامي”.

يذكر أنه بين الفينة والأخرى يشكو سكان قرى المغرب من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، إضافة إلى عدم قراءة العداد بشكل شهري، ما يزيد من تراكم أسعار الفواتير.