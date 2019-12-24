“أورانج بويز”: بعض الأندية والمنابر الاعلامية تشوش على نهضة بركان

نشرت مجموعة “أورونج بويز 07″، المساندة لفريق النهضة البركانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، منشورا تؤكد فيه أن فريقها يحُارب و يتعرض لمؤامرة.
وأفاد البلاغ ذاته أن الفريق البرتقالي يتم التشويش عليه من طرف بعض المنابر الإعلامية و بعض الفرق الوطنية، التي تبرر فشلها، وتربط تفوق الفريق الشرقي بمركز الرئيس السابق للفريق فوزي لقجع داخل الجامعة.
وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية فشلت في نصب الفخاخ، وذلك بعدما تم إخراج الجماهير البركانية 15 دقيقة فقط بعد نهاية اللقاء الذي جمعهم بمضيفهم الجيش الملكي، السبت المنصرم، بمركب مولاي عبد الله.
وأشار الفصيل، أن المنطقة المخصصة لأنصار النهضة البركانية ولج إليها المئات من الأطفال الذين كانوا يريدون الدخول في إشتباكات، ولولا تحضر الجماهير البرتقالية، لحدث شغبا.
وأبدت المجموعة استيائها من المسؤولين الأمنيين الذين اكتفوا بالمراقبة، وإيقاف الجمهور البرتقالي على حد تعبيرها.
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