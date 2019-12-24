كفر كنا: مشاركة واسعة في مسيرة الميلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت مسيرة الميلاد التقليدية في قرية كفر كنا، في أجواء احتفالية، مساء أمس الإثنين.
وشارك في المسيرة كل من رئيس المجلس المحلي، د. يوسف عواودة، وراعي كنيسة الروم الكاثوليك الأب سيمون خوري، وراعي كنيسة الروم الأرثوذكس الأب خريستو، وراعي كنيسة اللاتين الأب هيثم هنو، ورؤساء وأعضاء مجالس الرعية، والقائم بأعمال رئيس مجلس كفر كنا المحلي عز الدين أمارة، ونائب الرئيس عبد الحكيم طه، وعدد من أعضاء المجلس المحلي والأهالي المحتفلين.
وانطلق الموكب الاحتفالي باتجاه كنائس القرية على الأنغام الكشفية وتراتيل العيد.
وكان مسك الختام بوصول قافلة المحتفلين إلى كنيسة الروم الأرثوذكس، وألقيت بعض الكلمات الترحيبية التي أعرب خلالها المتحدثون من شخصيات وكهنة على أهمية توحيد الصفوف والاحتفال بالعيد المجيد، مؤكدين أن "كفر كنا كانت وما زالت موحدة بطوائفها الإسلامية والمسيحية وهي زينة بلاد الجليل ونموذج أعلى للمحبة والسلام".
وتطرق رئيس المجلس المحلي في كفر كنا في كلمته إلى مكانة وقدسية قانا الجليل التاريخية والدينية، وشكر القائمين على هذا الحفل والمسيرة. وختم عواودة كلمته بتقديم التهاني للمحتفلين.
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