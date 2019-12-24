نجم باريس سان جيرمان يخضع لفحوصات طبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وصل إلى العاصمة القطرية، الدوحة، من أجل العلاج والخضوع لبعض الفحوصات الطبية، ليكون جاهزا بقوة لاستئناف مباريات الدوري الذي توقف مؤخرا كحال غالبية الدوريات الأوروبية.

ويخضع مبابي لبرنامج علاج طبيعي مكثف وتأهيل للمرحلة القادمة التي يعول فيها جمهور النادي وأيضا الجهاز الفني لسان جيرمان كثيرا عليه من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الفرنسي، وأيضا مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا حيث سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني في دور الستة عشر.

وخاض النجم كيليان مبابي مؤخرا مباراته رقم 200 في مسيرته الكروية أمام ضيفه أميان، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

ولعب مبابي مباراة باريس سان جيرمان وأميان التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس، وسجل هدفين من الرباعية، بالإضافة إلى هدفين من ماورو إيكاردي ونيمار دا سيلفا.

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ووصل مبابي إلى المباراة رقم 200 له مع منتخب فرنسا والأندية التي لعب معها وهي موناكو وباريس سان جيرمان رغم بلوغه سن 21 عاما فقط حتى الآن.

وخلال المباريات التي خاضها اللاعب ساهم بـ177 هدفا، بمعدل هدف في كل 79 دقيقة.

وكان مبابي قد بدأ مسيرته الكروية في عام 2015 بموناكو لكنه فشل في تسجيل أي هدف في 4 مباريات، قبل تطوره بشكل لافت في عام 2016 بإحرازه سبعة أهداف في 25 مباراة.

وبدأ مبابي في التألق الكبير في عام 2017 عندما أحرز 33 هدفاً في 62 مباراة، و34 هدفاً في 60 مباراة خاضها في عام 2018، ويمتلك الفرنسي أفضل سجل له خلال العام الحالي 2019 بإحرازه 44 هدفاً في 49 مباراة.