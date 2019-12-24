أنشيلوتي يوجه تحذيرا لليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب إيفرتون الإنجليزي، كارلو أنشيلوتي، وجه تحذيرا إلى ليفربول متصدر لائحة البريمييرليغ.

ويعتبر أنشيلوتي الوحيد الذي تمكَّن من هزيمة ليفربول هذا الموسم (باستبعاد مواجهة أستون فيلا في كأس رابطة التي خاضها الريدز بالشباب)، بالفوز عليه (2-0) رفقة نابولي بدوري أبطال أوروبا.

ونجح أنشيلوتي في الفوز بـ7 مباريات من أصل 12 مواجهة سابقة ضد ليفربول طوال مسيرته، ويستعد للرحيل رفقة إيفرتون لمواجهة الريدز في 5 من الشهر المقبل على ملعب الأنفيلد بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا صن" البريطانية: "مشجعو إيفرتون يعرفون رصيدي أمام ليفربول، وسيكونوا سعداء بذلك".

Advertisements

وأضاف: "صحيح تمكنت من الفوز عليهم هذا الموسم، كان الشعور جيد. هم لم يعتادوا على الخسارة منذ فترة طويلة، وبالتالي كان يومًا جيدًا بالنسبة لي. أعرف جيدًا كم ترغب جماهير إيفرتون في الفوز على ليفربول، ولا يجب علينا الانتظار طويلًا لتحقيق ذلك؛ بسبب أننا سنواجههم يوم 5 كانون الثاني/يناير".

وتابع: "هم المنافس الأكبر هنا، وهذا حافز كبير بالنسبة لي. أشعر بالإثارة لمواجهتهم مرة أخرى. المهمة ليست مستحيلة، كل شيء ممكن في كرة القدم".

يذكر أن إيفرتون لم يتغلب على ليفربل في أي مسابقة منذ عام 2010، أما آخر فوز في الأنفيلد فيعود إلى عام 1999.

وبشكل عام، تغلب أنشيلوتي على ليفربول مرتين رفقة نابولي، ومرتين رفقة ريال مدريد، ومرتين رفقة تشيلسي، ومرة واحدة رفقة ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2007.