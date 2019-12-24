مصرع عامل بانهيار مصعد في أسدود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب محمد النجار في الثلاثينات من عمره، وهو من سكان إحدى بلدات الضفة الغربية، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في أسدود، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث وقع إثر انهيار مصعد في ورشة بناء بأسدود، ما أسفر عن سحق عامل في المكان.



واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وعمل على تخليص العامل بعدما علق في المكان، والذي لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة المصاب متأثرا بجروحه الخطيرة.

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هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل، وفقا للمقتضى.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم بلغ 46 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.

كما أصيب نحو 180 عاملا بينهم 30 بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.