شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إقتصادي يسخر من دعوة الحوثيين للتبرع دعماً للصواريخ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 سخر الخبير الإقتصادي فاروق الكمالي، من دعوة ميليشيا الحوثي الإنقلابية للمواطنين من أجل التبرع لدعم الصواريخ .

وقال الكمالي في تغريدة له بتويتر، "المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن عن فتح باب التبرعات لدعم الصواريخ" .. مشيراً إلى أن سريع قال:"استجابة للمطالب الشعبية، تم فتح حسابين في البنك المركزي لتلقي التبرعات دعما للقوة الصاروخية"، وأشار إلى أن الحسابين أحداهما بالريال والآخر بالدولار الأمريكي. Advertisements وأستدرك "بنك مركزي معطل وظيفته جمع التبرعات!" . ونهبت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مبالغ الإحتياط النقدي الأجنبي والمحلي من البنك المركزي اليمني عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء وإنقلابها على الحكومة الشرعية، الأمر الذي دفع بالحكومة الشرعية إلى نقل مقر البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن .

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