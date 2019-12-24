شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفتح بابا جديدا لاستنزاف المواطنين ماليا بمناطق سيطرتها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 فتحت مليشيا الحوثي بابا جديدا لاستنزاف المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أعلن عن فتح باب التبرعات لدعم الصواريخ. Advertisements وقال: "استجابة للمطالب الشعبية، تم فتح حسابين في البنك المركزي لتلقي التبرعات دعما للقوة الصاروخية". ولفت سريع إلى أن الحسابين أحداهما بالريال والآخر بالدولار الأمريكي

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