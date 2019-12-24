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شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. مسلحون يقطعون الطريق المؤدي إلى العدين احتجاجا على مقتل مواطن برصاص حوثيين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
أقدم مسلحون قبليون صباح اليوم الثلاثاء، على قطع الخط الرابط بين مدينتي إب والعدين احتجاجا على مقتل مواطن برصاص مسلحي مليشيا الحوثي.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين قبليين من أسرة "بيت الشهاري" ومسلحين موالين لهم من قبائل أخرى، احتشدوا اليوم بمدينة "العدين" غربي محافظة إب، وقطعوا الطريق الرابط بين مدينة العدين ومدينة إب وهو أيضا طريق رئيسي يربط بين محافظتي إب والحديدة.
وتابعت المصادر أن المسلحين احتشدوا بالتزامن مع قدوم القيادي الحوثي "أبو بشار الشبيبي" ومعه عشرات المسلحين من ميليشيا الحوثي إلى مدينة العدين بعد يوم واحد من قتلهم غدرا المواطن "جميل الشهاري" وسط مدينة العدين.
ولفتت إلى أن مئات السيارات وآلاف المسافرين عالقين في الطريق العام على امتداد الخط الرابط بين إب والعدين غربي المحافظة
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