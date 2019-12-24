- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف يلتقي ناطق الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في العاصمة العمانية مسقط، حسب وسائل إعلام إيرانية.
وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اجتمع صباح اليوم في مسقط مع محمد عبد السلام المتحدث باسم حركة الحوثي، لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتوجه ظريف أمس إلى سلطنة عمان في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين، والتقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يلتقي ناطق الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.