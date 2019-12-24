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ظريف يلتقي ناطق الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في العاصمة العمانية مسقط، حسب وسائل إعلام إيرانية.

 

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وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اجتمع صباح اليوم في مسقط مع محمد عبد السلام المتحدث باسم حركة الحوثي، لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

 

وتوجه ظريف أمس إلى سلطنة عمان في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين، والتقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

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