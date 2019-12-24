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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. تخريج الدفعة الأولى من كلية مينا للإدارة في دبي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
احتفلت كلية مينا للإدارة في دبي بتخريج الدفعة الأولى من طلبتها وذلك في مقرها بمنطقة الصفا 1 بالجميرا في دبي.
وبحسب وكالة وام فقد بدأ الحفل باستعراض موكب الخريجين والبالغ عددهم أكثر من 60 طالبا وطالبة يمثلون برنامجي إدارة الموارد البشرية وإدارة الضيافة من ضمن أربعة برامج أكاديمية تم اعتمادها من مفوضية التعليم العالي في وزارة التعليم بالدولة.
تضمن حفل التخرج عدة فقرات من بينها قصيدة ترحيبية ألقاها الطالب الشاعر سعيد بن سلامه العامري ثم عرض فيلم الاحتفال باليوم الوطني 48 للدولة.
وشاهد الحضور فيلما عن كلية مينا للادارة بين مراحل تطورها وإنجازاتها ورؤيتها المستقبلية بما يخدم سوق العمل واحتياجاته.
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