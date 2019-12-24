صنعاء.. امرأة تنصب خيمة أم جهاز الأمن السياسي للمطالبة بالإفراج عن ابنها

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

نصبت امرأة ، خيمة أمام سجن الأمن السياسي في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، للمطالبة بالإفراج عن ابنها المختطف في سجون المليشيات.



وقالت مصادر محلية إن امرأة نصبت خيمة لها أمام سجن الأمن السياسي بصنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي للمطالبة بالإفراج عن ابنها الذي امتنعت المليشيات عن اخراجه من السجن بالرغم من وجود أوامر من المليشيات بالافراج عنه.

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وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي هددت المرأة برفع خيمتها بالقوة وإستدعاء ما يسمى بالزينبيات" عناصر الحوثي المسلحة" لرفعها من المكان.

وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية اختطاف مئات المدنيين في سجونها بصنعاء منذ سنوات دون تهم تذكر، فيما تواصل ابتزاز المواطنين وأهالي المختطفين