شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تشكك في قدرة "دياب" على تشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل
وقال ديفيد شينكر مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين إن واشنطن تدعم المتظاهرين ودعوتهم للإصلاح ومكافحة الفساد في البلاد.
وقال: "نعتقد أن الوقت قد حان لأن يضع قادة لبنان المصالح الحزبية جانباً وأن يتصرفوا من أجل المصلحة الوطنية، وأن يدفعوا بالإصلاحات وأن يشكلوا حكومة تلتزم بتنفيذها ومحاربة الفساد".
وفي الأسبوع الماضي، تم تعيين دياب من قبل أغلبية برلمانية بسيطة لتشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يجد إجماعًا بعد واكتسبت الاحتجاجات زخماً منذ الإعلان.
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