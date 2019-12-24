شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تشكك في قدرة "دياب" على تشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

كررت الولايات المتحدة يوم الاثنين دعمها للاحتجاجات في لبنان، معربة عن بعض الشكوك في أن رئيس الوزراء الجديد المعين حسن دياب سيكون قادرًا على تشكيل حكومة، ووفقاً لصحيفة (ذا ناشيونال).

وقال ديفيد شينكر مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين إن واشنطن تدعم المتظاهرين ودعوتهم للإصلاح ومكافحة الفساد في البلاد.

وقال: "نعتقد أن الوقت قد حان لأن يضع قادة لبنان المصالح الحزبية جانباً وأن يتصرفوا من أجل المصلحة الوطنية، وأن يدفعوا بالإصلاحات وأن يشكلوا حكومة تلتزم بتنفيذها ومحاربة الفساد".

وفي الأسبوع الماضي، تم تعيين دياب من قبل أغلبية برلمانية بسيطة لتشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يجد إجماعًا بعد واكتسبت الاحتجاجات زخماً منذ الإعلان.