شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: طائرات روسية تستهدف مدرسة وتقتل 4 بينهم طفلين والان نبدء بالتفاصيل
و رصد المرصد السوري استرجاع الفصائل ومجموعات جهادية لبلدة تلمنس وقرية الغدفة جنوب شرق إدلب بعد ساعات من سيطرت قوات النظام عليها، فيما تجري الآن عمليات قصف مكثف بشكل متبادل بين الجانبين على محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين، ونشر المرصد السوري خلال الساعات الفائتة، أن قوات النظام اقتربت من الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، الذي يمر من مدينة معرة النعمان، لتصبح المسافة الفاصلة عنه نحو 4 كيلومترات.
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