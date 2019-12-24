شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الخليل وبيت لحم والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت خالد ذياب الشرباتي، والشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة نور الدين رائد إبراهيم حسن قرب الحرم الإبراهيمي من أمن مدينة الخليل، فيما اعتقلت محمد اياد البو من بلدة حلحول شمالا، ويحيى محمود صالح من بيت عوا جنوبا، إضافة إلى اعتقال غازي حسن عادي وولده الطالب الجامعي عبيده و نديم فلاح محمد أبو عياش من بلدة بيت أمر واقتادتهما بعد تفتيش منزليهما، إلى ما يسمى معسكر "عصيون" شمال الخليل.
من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، عمر كايد طقاطقة ، وفادي فايز طقاطقة ، وسند أمجد طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم ، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
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