شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. "قانون الجنسية" يهزم الحزب الحاكم فى الانتخابات بولاية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

خسر حزب بهاراتيا جاناتا الهندي الحاكم الانتخابات في ولاية جديدة يوم الاثنين، مما يضيف لسلسلة الخسائر الانتخابية التي مُني بها منذ ديسمبر الماضي وسط احتجاجات تمثل أكبر تحد لرئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي.

وأقر الحزب الحاكم بهزيمته في ولاية جاركاند بشرق البلاد أمام تحالف من حزب المؤتمر المعارض الرئيسي وتكتل محلي آخر.

وجاءت الهزيمة وسط موجة من الاحتجاجات الدامية على مستوى البلاد بسبب قانون الجنسية الجديد الذي يقول منتقدوه إنه تمييزي ضد المسلمين وأدى لخروج الآلاف إلى الشوارع.

غير أن هزيمة الحزب الحاكم ستكون أداة في يد الأحزاب المعارضة التي يستغل بعضها الغضب الشعبي الحالي على قانون الجنسية لصالحه.