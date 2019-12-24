إسرائيل تعيد توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت إسرائيل إعادة توسيع مساحة صيد الأسماك في قطاع غزة لتبلغ 15 ميلا بحريا ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجور جنرال كميل أبو ركن القول إن "الأمر مشروط بالتزام الصيادين الغزيين بالاتفاقات".

وكانت إسرائيل قررت الخميس الماضي تقليص مساحة الصيد البحري على سواحل قطاع غزة إلى 10 أميال بعد إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل.

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وتعد هذه المرة الـ21 التي تلجأ فيها إسرائيل لتقليص مساحة الصيد؛ ضمن إجراءاتها العقابية الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفق زكريا بكر، الناطق باسم لجان الصيادين.

وزادت مساحة الصيد إلى 15 ميلا في إطار تفاهمات التهدئة الإنسانية برعاية مصرية في مارس/آذار 2019.

إلا أن إسرائيل تلجأ لتقليص المساحة ومن ثم السماح بها بين الحين والآخر تحت ذرائع مختلفة.