حميدتي ومشار يغادران جوبا بعد فشل مفاوضات سلام جنوب السودان

يغادر نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) وزعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان الدكتور رياك مشار، عاصمة (جوبا)، بعد فشل المفاوضات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن مشار وحميدتي سيعودان إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بعد أن فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد الولايات وحدودها؛ حيث يقود السودان وساطة بين أطراف النزاع.

وكانت المعارضة المسلحة بجنوب السودان قد أعلنت إرجاء اللقاء الثلاثي بين نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا والغريمين الفريق أول سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة الدكتور رياك مشار إلى الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل لحسم قضية عدد الولايات وحدودها.

وأكد مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمعارضة المسلحة فوك بوث لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، أن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) أبلغتهم رسميا بإرجاء زيارة نائب رئيس جنوب أفريقيا إلى جوبا.

وأضاف بوث أنه كان من المتوقع أن يلتقي سلفاكير ومشار في حضور الوسيط السوداني حميدتي لحسم قضية الولايات وعددها.

وأشار إلى أن الاجتماع المشترك سيعقد في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني، تزامنا مع انتهاء 50 يوما من المهلة المحددة من قمة الرؤساء الثلاثية في عنتيبي.

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ولفت إلى وجود اتفاق لوصول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا لكن الخطط تغيرت وتم الإعلان عن وصول نائبه.

ووصل نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا إلى الخرطوم لبحث بعض الملفات المتعلقة بالسلام بين فرقاء جوبا وحسمها بشكل نهائي قبل تشكيل الحكومة الانتقالية.





وأعلن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن التوصل إلى اتفاق مع زعيم المعارضة المسلحة على تشكيل الحكومة الانتقالية، وذلك قبل انتهاء المهلة التي اتفق عليها الطرفان في نوفمبر/كانون الثاني الماضي المقدرة بـ100 يوم.

وعقد كير ومشار 3 اجتماعات على مدى 3 أيام بحضور الوسيط نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لحل المشاكل العالقة، والتي تتمثل في ملف الترتيبات الأمنية وعدد الولايات وحدودها.

وكانت المفاوضات بشأن الحكومة قد تعثرت سابقا بعد فشل الجانبين من التوصل إلى صيغة تفاهمية تقضي بتشكيل حكومة.

ووقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس/آب من العام الماضي اتفاق سلام بالخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.