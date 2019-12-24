مقتل 3 عسكريين عراقيين جراء انفجارين شمال غرب الموصل

قتل 3 عسكريين عراقيين، الثلاثاء، بينهم ضابط جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شمال غرب الموصل.

وقال مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا اليوم بالتعاقب مستهدفتين دورية للجيش العراقي عند مفرق معسكر الكسك (110 كلم شمال غرب الموصل)".

وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وجنديين اثنين، إلى جانب إصابة اثنين آخرين بجروح".

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وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف متفرقة ينفذها فلول تنظيم داعش رغم الإعلان عن القضاء على التنظيم الإرهابي عسكريا في البلاد نهاية عام 2017 .

ويعيش العراق أوضاعا أمنية غير مستقرة بالتوازي مع احتجاجات تضرب البلاد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول تسببت في مقتل نحو 440 شخصا، معظمهم من المتظاهرين، وإصابة نحو 20 ألفا.

وتشهد ساحات التظاهر أحداثا دموية تفاقمت خلال الأيام الأخيرة منذ أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوبي العراق، رفضا لتواصل الدعم الإيراني للحكومة العراقية والمليشيات الموالية لها في قتل وقمع المتظاهرين.

ويطالب المتظاهرون في العراق بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.