الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أعلنت الرئاسية البرازيلية أنه جرى نقل الرئيس جايير بولسونارو للمستشفى عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي مساء أمس الاثنين. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القصر الرئاسي القول أنه جرى نقل بولسونارو للمستشفى، وخضع لفحوصات واتضح أنه لم يتعرض لأذى. وقال بيان إن الرئيس البرازيلي سوف يبقى في المستشفى قيد الملاحظة لمدة 6 إلى 12 ساعة. Advertisements ويذكر أنه جرى انتخاب بولسونارو / 64 عاما/ لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي. وجرى نقل بولسونارو أكثر من مرة للمستشفى منذ تعرضه للطعن خلال مسيرة انتخابية في أيلول/سبتمبر 2018 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل الرئيس البرازيلي للمستشفى بعد سقوطه في حمام القصر الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.