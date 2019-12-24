البرلمان العربي يعلق على الأحكام الإبتدائية بشأن قضية مقتل خاشقجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن صدور الأحكام الابتدائية بشأن قضية مقتل، جمال خاشقجي، يجسد التزام المملكة العربية السعودية، بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.



Advertisements

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الأحكام أكدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بمحاسبة كل من تورط في الجريمة، وتقديمه للمحاكمة العادلة، لينال جزاءه الرادع، مؤكداً موقف البرلمان الرافض لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل في شؤونها الداخلية، من خلال التعليق على الأحكام التي تصدر عنها.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية، وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة السعودية وقيادتها.

وقال إن السعودية دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتمثل قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها كبيرة ومقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.