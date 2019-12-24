اخبار العالم

البرلمان العربي يعلق على الأحكام الإبتدائية بشأن قضية مقتل خاشقجي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يعلق على الأحكام الإبتدائية بشأن قضية مقتل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

البرلمان العربي يعلق على الأحكام الإبتدائية بشأن قضية مقتل خاشقجي

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن صدور الأحكام الابتدائية بشأن قضية مقتل، جمال خاشقجي، يجسد التزام المملكة العربية ، بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

 

Advertisements

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الأحكام أكدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بمحاسبة كل من تورط في الجريمة، وتقديمه للمحاكمة العادلة، لينال جزاءه الرادع، مؤكداً موقف البرلمان الرافض لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل في شؤونها الداخلية، من خلال التعليق على الأحكام التي تصدر عنها.

 

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية، وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة السعودية وقيادتها.

 

وقال إن السعودية دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتمثل قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها كبيرة ومقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يعلق على الأحكام الإبتدائية بشأن قضية مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا