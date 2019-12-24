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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يعلق على الأحكام الإبتدائية بشأن قضية مقتل خاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن صدور الأحكام الابتدائية بشأن قضية مقتل، جمال خاشقجي، يجسد التزام المملكة العربية السعودية، بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الأحكام أكدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بمحاسبة كل من تورط في الجريمة، وتقديمه للمحاكمة العادلة، لينال جزاءه الرادع، مؤكداً موقف البرلمان الرافض لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل في شؤونها الداخلية، من خلال التعليق على الأحكام التي تصدر عنها.
وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية، وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة السعودية وقيادتها.
وقال إن السعودية دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وتمثل قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها كبيرة ومقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
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