وفاة زعيم الطائفة الصوفية في إيران نور علي تابنده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم الطائفة الصوفية في إيران، نور علي تابنده، توفي في أحد مستشفيات العاصمة طهران، عن عمر يناهز 92 عاما .



وأضافت الوكالة أن مراسم دفن تابنده، زعيم الطائفة الصوفية في إيران المعروفة بـ ”دراويش غنابادي“ ستبدأ خلال ساعات لنقل جثمانه إلى مدينة بيدخت غناباد مسقط رأسه ودفنه بها وفقا لوصيته.

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وشغل تابنده مناصب نائب مدير وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران، ومدير منظمة الحج، ونائب رئيس وزارة العدل في حكومة مهدي بازركان، الذي كان يرأس الحكومة المؤقتة عقب الثورة الإيرانية 1979.

وتعرضت طائفة ”دروايش غنابادي“ في الأعوام الأخيرة، إلى ضغوط من قبل السلطات الإيرانية، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على أعداد كبيرة من الصوفيين في العديد من المدن، ومنها قم وشيراز وأصفهان وطهران، فضلا عن مدينة ”بيدخت“ التي تعد واحدة من المراكز الرئيسة التي يتمركز فيها أتباع الطائفة الصوفية في إيران.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ نور علي تابنده إضرابا عن الطعام، بسبب القيود التي تفرضها عليه السلطات الأمنية، بعدما قامت في الـ 26 من أغسطس/آب الماضي، بنقله بالقوة من منزله بالعاصمة طهران، إلى مسقط رأسه في مدينة ”بيدخت“.

وكانت السلطات الإيرانية فرضت منذ منتصف فبراير/شباط الماضي 2018، الإقامة الجبرية على نور علي تابنده، ولم يسمح لأتباعه بمرافقته أو وداعه بعد نقله من طهران إلى مدينة ”بيدخت“.