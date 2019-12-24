مسؤول أميركي: من غير الواضح ما إذا كان دياب سيتمكن من تشكيل حكومة

نقلت صحيفة "The National"، عن مسؤول أميركي رفيع قوله: "على الرغم من أنه تم تطليف ​حسان دياب​ ل​تشكيل الحكومة​ في ​لبنان​، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومة"، مشددا على أن "موقف ​واشنطن​ لا يتعلق بحصة فريق "​حزب الله​" في الحكومة المقبلة بل حول برنامجه".

ولفت المسؤول الى أن "حزب الله" كان شريكا في الحكومة الأخيرة. نحن نجد طريقة للعمل مع ​الحكومة اللبنانية​ المنتجة ضمن قيود معينة"، مشددا أن "​الولايات المتحدة​ تشك بشدة في أن حكومة بقيادة "حزب الله" ستكون قادرة على ​محاربة الفساد​ أو ملتزمة به"، مشيرا الى أن "هذه منظمة تعتمد إلى حد كبير على الفساد من أجل بقائها وتمويل أنشطتها الإجرامية والأنشطة الإرهابية".

وذكرت الصحيفة أن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​، قال للصحفيين إن واشنطن "تدعم ​المتظاهرين​ ودعوتهم للإصلاح و​مكافحة الفساد​ في البلاد. لكن نعتقد أن الوقت قد حان لأن يضع قادة لبنان المصالح الحزبية جانباً وأن يتصرفوا من أجل المصلحة الوطنية، وأن يدفعوا بالإصلاحات وأن يشكلوا حكومة تلتزم بتنفيذها ومحاربة الفساد".