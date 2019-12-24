الجيش السوري يسيطر على عدد من القرى في ريف ادلب الجنوبي الشرقي

تابع ​الجيش السوري​ عملياته في ​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي، وبسط سيطرته على قرية الصرمان وقرية ابو مكة غرب الصرمان وقرية المتراوة شمال الصرمان، بعد معارك مع "​جبهة النصرة​" والفصائل المرتبطة بها.

وبهذا التقدم أصبحت النقطة التركية في صوامع حبوب الصرمان في جنوب شرق القرية محاصرة من كل الاتجاهات.

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