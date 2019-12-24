سلطات أوكرانيا اتفقت مع الانفصاليين على تبادل أسرى قبل نهاية 2019

أعلنت المتحدثة باسم مفاوضي كييف، داركا أوليفر، "أنّنا توصّلنا إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع الانفصاليّين قبل نهاية العام 2019، كما وسبق أن أُعلن في نتائج قمة "النورمندي" ب​باريس​"، الّتي ضمّت ​روسيا​ و​أوكرانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​.

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