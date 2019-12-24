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انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين ظريف ووزير الخارجية العُماني

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عقدت في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الجولة الثانية من المحادثات بين وزيري الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ والعماني يوسف بن علوي. وتمحورت المحادثات خلال اللقاء بشان العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والتجارية بين ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية و​سلطنة عمان​.

وكان وزيرا الخارجية الايراني والعماني قد عقدا الجولة الاولى من مباحثاتهما في العاصمة مسقط يوم امس الاثنين.

وتاتي هذه المباحثات بين وزيري خارجية ايران وعمان في سياق المشاورات الثنائية المستمرة بين مسؤولي البلدين.

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