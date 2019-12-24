ظريف التقى وفدا من انصارالله اليمنية في العاصمة العمانية مسقط

التقى وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، المتحدث باسم جماعة "​أنصار الله​" ​اليمن​ية ​محمد عبد السلام​، اليوم الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، لمناقشة آخر التطورات في اليمن.

وحسب وكالة ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية "إرنا"، التقى ظريف، أيضا، بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع وزير الخارجية الايراني في مسقط، مع مجموعة من الإيرانيين، من ضمنهم ناشطين اقتصاديين مقيمين في ​سلطنة عمان​.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى مسقط، مساء أمس الاثنين، في إطار المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين.