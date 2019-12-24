سلطات روسيا تفرج عن 24 صيادا يابانيا احتجزوا قرب جزر متنازع عليها

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​اليابان​ية أن "​روسيا​ أطلقت سراح 24 بحارا يابانيا مع سفنهم الخمس، كانت احتجزتهم بعد أن قالت إنهم تجاوزوا الحد ​الاقصى​ المسموح لصيد الاخطبوط قرب سلسلة جزر متنازع عليها في ​المحيط الهادئ​"، مشيرة الى أن "​السفن​ الخمس غادرت مرفأ في جزيرة كوناشيري، أحدى جزر كوريل الجنوبية الأربع المتنازع عليها بين ​طوكيو​ و​موسكو​".

وأكد المتحدث باسم ​الحكومة اليابانية​ ​يوشيهيدي سوغا​ لاحقا للصحافيين أنّ الصيادين في صحة جيدة.

وتم احتجاز السفن الخمس الاسبوع الفائت بعد أن خلص تفتيش روسي إلى أنها تجاوزت الحد الاقصى المسموح لها لصيد الاخطبوط بموجب اتفاق مبرم في 1998.

والجزر في قلب نزاع منع البلدين حتى الآن من توقيع اتفاق سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رغم عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1956.

وتقع هذه الجزر البركانية بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وتسميها روسيا "الكوريل الجنوبية" فيما تدعوها اليابان "أراضي ​الشمال​".