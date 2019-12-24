الأمم المتحدة: نقف على الحياد بين المغرب والبوليساريو

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ​ستيفان دوغاريك​ أن البعثة الأممية تقف على الحياد بين ​المغرب​ والبوليساريو.

وأوضح ان "وجود عنصرين من بعثة المينورسو ضمن نشاط لجبهة البوليساريو في تيفاريتي لا يحمل أي موقف سياسي من قبل المراقبين الدوليين".

واعتبر المسؤول الأممي أن ما حدث يأتي في إطار "المراقبة الروتينية للتطورات في منطقة الصحراء التي تقوم بها بعثة المينورسو".