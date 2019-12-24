بوعبود ترأس رتبة تبريك الأيقونات: قيامة لبنان من محنته الإقتصادية هي المطلب الأول

ترأس رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني الأب شربل بوعبود رتبة تبريك الأيقونات في حرم المعهد في ​الدكوانة​ بحضور الهيئة التعليمية والإدارية وطلاب المعهد والاصدقاء.

وبعد ​الإنجيل​، شدد بوعبود في كلمته على معاني العيد الروحية، مشيرا الى أن "ولادة ​السيد المسيح​ هي أساس الإيمان المسيحى وان الرب المنتصر على الموت هو القائم فيما بيننا والحي فينا حتى انقضاء ​العالم​".

وأعرب عن أمله بـ" يامة ​لبنان​ من محنته الاقتصادية فهي المطلب الأول في هذه الأيام الصعبة وان هذه القيامة تتحقق بالسعي في تشكيل ​حكومة​ تنكب على دراسة ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي الذي يرزح تحته اللبنانين وان لبنان بحاجة إلى ولادة جديدة مبنية على الرجاء بولادة لبنان الرسالة".