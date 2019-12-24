ترأس رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني الأب شربل بوعبود رتبة تبريك الأيقونات في حرم المعهد في الدكوانة بحضور الهيئة التعليمية والإدارية وطلاب المعهد والاصدقاء.
وبعد الإنجيل، شدد بوعبود في كلمته على معاني العيد الروحية، مشيرا الى أن "ولادة السيد المسيح هي أساس الإيمان المسيحى وان الرب المنتصر على الموت هو القائم فيما بيننا والحي فينا حتى انقضاء العالم".
وأعرب عن أمله بـ" يامة لبنان من محنته الاقتصادية فهي المطلب الأول في هذه الأيام الصعبة وان هذه القيامة تتحقق بالسعي في تشكيل حكومة تنكب على دراسة الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يرزح تحته اللبنانين وان لبنان بحاجة إلى ولادة جديدة مبنية على الرجاء بولادة لبنان الرسالة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوعبود ترأس رتبة تبريك الأيقونات: قيامة لبنان من محنته الإقتصادية هي المطلب الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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