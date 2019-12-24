قاسم هاشم: لا يوجد شيء اسمه حكومة مواجهة اليوم ويجب عدم استباق الامور

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ الى ان الظروف الاستثنائية تستوجب تظافر كل الفرقاء السياسيين لتشكيل ​الحكومة​، واكد انه لا يوجد شيء اسمه حكومة مواجهة اليوم، ويجب عدم استباق الامور ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ لم يستكمل مشاوراته مع القوى السياسية.

ودعا هاشم في حديث تلفزيوني، الى الانتظار ايام قليلة لنرى اين وصل الرئيس المكلف في تواصله مع كافة الافرقاء. ولفت الى ان ​لبنان​ بلد العجائب والمواقف تتبدل حسب التطورات السياسية وفشل الرهانات الخارجية. وذكر ان بعض مجموعات الحراك تتواصل مع الرئيس المكلف. واكد ان المصلحة تستدعي الاسراع واختصار المهل و​تشكيل الحكومة​، لاننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي ولا ترف الوقت لان الوقت لديه ثمن اليوم.

واعتبر هاشم ان "ما كشفه الخبير الاقتصادي مروان إسكندر بعد لقائه مسؤولة سويسرية عن تحويل مسؤولين لبنانيين مليارات الدولارات في الفترة الأخيرة الى البنوك السويسرية يعتبر بمثابة اخبارا يستوجب تحرك الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة اذا كانت ​محاربة الفساد​ واستعادة ​المال​ العام جدية وحقيقة وستكون الخطوة الصحيحة لإنقاذ لبنان وإصلاحه".