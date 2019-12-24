درغام هنأ اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بعيد الميلاد

توجه عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​أسعد درغام​ بالتهنئة من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بمناسبة حلول ​عيد الميلاد​ المجيد. واعتذر درغام عن عدم تقبل التهاني بالعيد بسبب الظروف التي يمر بها وطننا، على أمل أن يكون ميلاد الطفل يسوع ميلادا للسلام في لبنان والمنطقة".



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