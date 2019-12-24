هنأ رئيس مجلس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي اللبنانيين عامة ومطارنة صيدا ومنطقتها إيلي الحداد ومارون العمار والياس كفوري والمسيحيين خاصة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد معربا عن أمله في أن يحمل العيد الخلاص للبنانيين من الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان وشعبه.
كما أجرى المهندس السعودي إتصالا هاتفيا بسيادة مطران القدس للروم الأرثوذوكس عطاالله حنا حيث إطمأن إلى صحته بعد الوعكة التي ألمت به حيث يعالج في الأردن، كما قدم له التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ولجميع المطارنة وأبناء الشعب الفلسطيني.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية صيدا اتصل بالمطران عطا الله حنا للإطمئنان إلى صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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