رئيس بلدية صيدا اتصل بالمطران عطا الله حنا للإطمئنان إلى صحته

هنأ رئيس مجلس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ ال​لبنان​يين عامة ومطارنة صيدا ومنطقتها ​إيلي الحداد​ و​مارون العمار​ و​الياس كفوري​ والمسيحيين خاصة بمناسبة حلول ​عيد الميلاد​ المجيد معربا عن أمله في أن يحمل العيد الخلاص للبنانيين من ​الأزمة​ الخانقة التي يمر بها لبنان وشعبه.

كما أجرى المهندس السعودي إتصالا هاتفيا بسيادة مطران ​القدس​ للروم الأرثوذوكس ​عطاالله حنا​ حيث إطمأن إلى صحته بعد الوعكة التي ألمت به حيث يعالج في ​الأردن​، كما قدم له التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ولجميع المطارنة وأبناء ​الشعب الفلسطيني​.