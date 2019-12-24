امطار غزيرة غدا مع عواصف رعديّة والثلوج على ارتفاع 1400 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع رياح شديدة و​أمطار​ غزيرة حيث يتحول مساءً الى العاصفة "LOULOU" التي ستحمل معها ثلوج و رطوبة مرتفعة في الطبقات المنخفضة و المتوسطة و تستمر حتى يوم الجمعة مع تقدير ان تكون كمية ​الامطار​ المتساقطة مابين 70 ملم شمالاً الى اكثر من 130 ملم جنوباً .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ ورياح قوية تشتدً أحياناً لتصل الى 90 كلم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى خمسة أمتار، يتحول تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة والتي تشتدّ غزارتها اعتباراً من فجر الاربعاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ال 70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، نحذّر من خطر تشكّل ​السيول​ وإنجرافات التربة خاصة في ​الجنوب​ كذلا الانتباه من سلوك ​الطرقات الجبلية​ نتيجة تراكم الثلوج كطريق ظهر البيدر.

الخميس: غائم وممطر بغزارة خاصة في الجنوب مع عواصف رعديّة ورياح قوية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتوقع تشكّل السيول وانحرافات في التربة في بعض المناطق خاصة الجنوبية .