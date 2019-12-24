زهران تقدم بإخبار الى التمييزية عن تحويل أموال بالعملة الأجنبية الى الخارج

قدم مدير "مركز الارتكاز الإعلامي" ​سالم زهران​ أمام النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ بإخبار قضائي سُجل تحت الرقم 8810/م/2019 حول تحويل مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية خصوصاً ​الدولار​ الأمريكي إلى خارج ​لبنان​، وذلك بالتنسيق بين إدارة بعض ​المصارف​ وبعض العملاء الذين يتمتعون بنفوذ أو يتولون مواقع رسمية.

وأشار زهران في حيثيات الإخبار الى حصول ​مصرف لبنان​ وهيئة الرقابة على المصارف على بيانات مفصلة ودقيقة من جميع المصارف حول تلك التحاويل، مطالبا بإجراء التحقيقات الأولية وتكليف مَن يلزم للقيام بكلّ ما يمكن من إجراءات بغية ملاحقة جميع الفاعلين الماديّين والمعنويّين، وأيضاً المتدخلّين والمشتركين والمحرّضين بتلك الأفعال الجرميّة المنصوص عليها في قانون اللبنانيّ لا سيما المواد 319 وما يليها منه، فضلًا عن خرق قانون النقد والتسليف وذلك نظرا لإنعكاس هذا الأمر سلبا على الوضع النقدي والمالي والإقتصادي للبلاد.

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