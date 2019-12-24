قائمة تهم خطيرة تلاحق ألمانية لانضمامها لـ"داعش"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المتهمة طردتها السلطات الكردية من العراق

وقال ممثلو الادعاء الفيدرالي الاثنين، إن لائحة الاتهام ضد المرأة، والتي تم تعريفها باسم "سيبيل إتش" تماشيا مع قوانين الخصوصية المحلية، تم رفعها إلى محكمة ميونخ في 6 ديسمبر.

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واتهمت المرأة بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية وكذلك المشاركة في أعمال حرب، وارتكاب جرائم ضد الممتلكات، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

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وزعم الادعاء الألماني أن المرأة سافرت إلى سوريا مع زوجها في أوائل عام 2016 للانضمام إلى داعش، وانتهى بها المطاف في العراق.

وكان الزوجان يعيشان في منازل استولى عليها داعش، وكانت المرأة تدير الأسرة لدعم عمل زوجها في الجماعة المتطرفة.

وعادت "سيبيل إتش" إلى ألمانيا في أبريل 2018 بعد أن طردتها السلطات الأمنية الكردية من العراق، حسب قول الادعاء، وألقي القبض عليها في أغسطس، لكن السلطات أطلقت سراحها في انتظار المحاكمة.