- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يبحث مع الكاتب الصحفى ياسر رزق وضع أفريقيا على أجندة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر
تم خلال اللقاء مناقشة وضع القارة الأفريقية على الأجندة الإعلامية في إطار اهتمام القيادة السياسية بترسيخ العلاقات المصرية-الافريقية، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
كان الكاتب ياسر رزق قد التقى بأعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب – أمس - لمناقشة الهوية المصرية، ومدى ارتباطها بدول القارة الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان يبحث مع الكاتب الصحفى ياسر رزق وضع أفريقيا على أجندة الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.