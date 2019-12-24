شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يبحث مع الكاتب الصحفى ياسر رزق وضع أفريقيا على أجندة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال بمكتبه عقب الجلسة العامة أمس الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية. تم خلال اللقاء مناقشة وضع القارة الأفريقية على الأجندة الإعلامية في إطار اهتمام القيادة السياسية بترسيخ العلاقات المصرية-الافريقية، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي. Advertisements كان الكاتب ياسر رزق قد التقى بأعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب – أمس - لمناقشة الهوية المصرية، ومدى ارتباطها بدول القارة الأفريقية.















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