شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: عودة السياحة البريطانية تكشف حجم الإنجازات التى حققتها الدولة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار "الغباشى" فى تصريحات خاصة إلى أن عودة السياحة البريطانية لمصر انعكاس لتحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان فى إطار نجاح جهود الدولة المصرية فى حربها ضد البؤر الإرهابية.
وأوضح أن العلاقة بين السياحة والإرهاب هي علاقة تضاد، قائلا: أى دولة تعانى من الإرهاب يستحيل أن ترتفع فيها معدلات السياحة.
وقال "الغباشي" جماعة الإخوان الإرهابية ومن يقف خلفها حاولوا بشتى الطرق إسقاط مصر عن طريق التفجيرات ونشر الأفكار المتطرف، إلا أن أجهزت الدولة بقيادة الرئيس السيسى وقفت لتلك الجماعات الإرهابية بالمرصاد، مشيرا إلى أن حرب مصر على الإرهاب لم يكن بمحاصرة البؤر الإجرامية فقط بل كان بنشر الفكر الصحيح ومجابهة الفكر المتطرف الإخواني.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب حماة الوطن: عودة السياحة البريطانية تكشف حجم الإنجازات التى حققتها الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.