شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: عودة السياحة البريطانية تكشف حجم الإنجازات التى حققتها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن جميع التقارير الرسمية تظهر حجم النجاح الذى حققته مصر فى الملف السياحى، مشيرا إلى أن نجاح الملف السياحى يكشف حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى الحرب على الإرهاب.

وأشار "الغباشى" فى تصريحات خاصة إلى أن عودة السياحة البريطانية لمصر انعكاس لتحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان فى إطار نجاح جهود الدولة المصرية فى حربها ضد البؤر الإرهابية.

Advertisements

وأوضح أن العلاقة بين السياحة والإرهاب هي علاقة تضاد، قائلا: أى دولة تعانى من الإرهاب يستحيل أن ترتفع فيها معدلات السياحة.

وقال "الغباشي" جماعة الإخوان الإرهابية ومن يقف خلفها حاولوا بشتى الطرق إسقاط مصر عن طريق التفجيرات ونشر الأفكار المتطرف، إلا أن أجهزت الدولة بقيادة الرئيس السيسى وقفت لتلك الجماعات الإرهابية بالمرصاد، مشيرا إلى أن حرب مصر على الإرهاب لم يكن بمحاصرة البؤر الإجرامية فقط بل كان بنشر الفكر الصحيح ومجابهة الفكر المتطرف الإخواني.