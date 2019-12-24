"الفيضة الصغرى" تضرب الإسكندرية بعواصف وصقيع.. والمحافظة تعلن الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضربت نوة "الفيضة الصغرى" سواحل الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يصاحبها انخفاضًا في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، وذلك دون هطول أمطار حتى الآن.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء وشركة الصرف الصحي، لمواجهة آثار نوة الفيضة الصغرى التي من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام.

وأعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرًا لارتفاع أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن بمينائي الإسكندرية والدخيلة.